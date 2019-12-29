الصنمين ما بين نزول المطر وطوفان الشوارع

اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة الصنمين لـ”البعث ميديا” عن المعاناة التي لا تزال قائمة في كل شتاء، بغياب الحلول التي تجعل من شوارع الصنمين صالحة للمرور.

الأهالي بينوا أن المستنقعات التي تتشكل حرمت الكثيرين من المرور لقضاء حوائجهم اليومية، ولفتوا إلى أن آخرها كان طوفان لمنسوب وادي العرام، الذي لم تتم أي عملية توسعة ورفع لسواتره، ما أدى لدخول المياه إلى المنازل القريبة من الوادي.

كما أشاروا إلى وجود مستنقعات كبيرة على الطريق العام، يحاول مجلس المدينة، بإمكانياته المتوفرة، فتح مصارف مياهه وأقنيته، لكن حجم المعاناة أكبر بكثير.

تجدر الإشارة أن مجلس مدينة الصنمين عمل مؤخراً على ترقيع بعض الشوارع الرئيسية، لكن دون جدوى، بل زادت من حجم المشكلة.

البعث ميديا || درعا – محمود النصار