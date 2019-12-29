تزايد عائدات نقل الركاب وشحن البضائع بفرع الخطوط الحديدية في اللاذقية 

سجّلت حركة النقل السككي في محافظة اللاذقية خلال العام الجاري تزايدا ملحوظا في عائدات نقل الركاب وشحن البضائع.

وذكر لـ “البعث ميديا ” المهندس عدنان بيطار، مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في اللاذقية، أن القيمة الإجمالية المحققة لإيرادات فرع المؤسسة بلغت ١٥٤.٦٩ مليون ليرة شملت إيرادات النقل والشحن منها ١٤٥.٠٠٩ مليون ليرة عائدات محققة من حركة شحن البضائع و مبلغ ٩.٦٨ مليون ليرة حيث وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم على متن قطارات المؤسسة لغاية مطلع تشرين الثاني ٨٨٤١٦ راكباً.

ولفت المهندس بيطار إلى القيمة الإنتاجية و الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التطويرية الهادفة لتوسيع طاقة النقل والشحن ومنها مشروع تفريعة الخط الحديدي إلى المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية ويهدف المشروع إلى زيادة حجوم النقل وتسهيل عمليات النقل بما يخدم الإخوة المستثمرين.

وهناك مشروع محطة ساحة التخزينية لتستوعب كل الاحضارات المنقولة من المشروع الكبير لمحور الخط الحديدي لنقل الحصويات الذي يأتي إنجازه كحلّ بديل عن المقالع في المنطقة الساحلية ولحماية الطابع الزراعي والغطاء الحراجي والنباتي ولتعزيز مقومات الطبيعة الخلاّبة وتنوعها الحيوي في المنطقة الساحلية و لفت المهندس بيطار إلى الأهمية الاقتصادية المتكاملة للمشروع، حيث يرمي المشروع إلى نقل إحضارات الحصى من مقالع حسياء ذات الجودة العالية إلى المحافظات السورية للمساهمة في إعادة الإعمار وتأمين المواد الأولية.

البعث ميديا- اللاذقية -مروان حويجة