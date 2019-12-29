ثلوج السويداء تزيد مخازين السدود وتبشّر بموسم جيد

تراوحت سماكة الثلوج في محافظة السويداء مابين 10 الى 20 سم، حيث تركز الهطل الثلجي بشكل رئيسي في منطقة ظهر الجبل بالسويداء والكفر ومياماس وسهوة الخضر، كما شملت الأمطار مختلف مناطق المحافظة حتى انه وصل لباديتها، مما يبشّر بموسم زراعي جيد.

أمطار الخير هذه ساهمت في زيادة تخزين السدود المخصصة لمياه الشرب ومخزون الآبار الارتوازية لأغراض التنمية الزراعية ومياه الشرب.

وصرّح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لـ”البعث ميديا” بأن هذه الأمطار والثلوج ستسرّع من عملية زراعة المحاصيل الحقلية وخاصة القمح والشعير في جميع المناطق وتأمين الرطوبة للأشجار المثمرة وتساهم في نمو الأعشاب في المراعي الطبيعية.

من جانبه أكد مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس محمود ملي جاهزية سدود المحافظة لاستقبال كميات الأمطار الواردة من المسيلات والأودية، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي تخزين سدود المحافظة من المياه من 1 إلى 3 ملايين متر مكعب جراء الهطلات المطرية والثلوج التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

بدوره مدير الخدمات الفنية المهندس أدهم أبو عسلي أشار أن الآليات الهندسية بدأت بفتح الطريق الذي أغلق بسبب تراكم الثلوج في محور ظهر- ساله- بوسان- المشنف، بينما باقي طرق المحافظة سالكة بصعوبة.

البعث ميديا- السويداء: رفعت الديك