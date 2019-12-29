حزب أردني: ثبات وصمود سورية أربك أعداءها

قال فؤاد دبور أمين عام حزب البعث العربي التقدمي في الأردن أن ثبات وصمود سورية أربك أعداءها مشيراً إلى أن الانتصارات التي حققتها تشكل لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الصراع مع أعداء الأمة.

وبين دبور في تصريح له في عمان، أن فشل المؤامرة التي استهدفت سورية يلوح في الأفق وخاصة بعد الإنجازات العسكرية والسياسية التي حققتها سورية بمواجهة التنظيمات الإرهابية ومشغليها منوهاً بتمسك سورية بقرارها السيادي المستقل وثوابتها المبدئية مفشلة مخططات أعدائها.

ودعا دبور أحرار الأمة العربية إلى الوقوف مع سورية قيادة وجيشاً وشعباً وهي تواجه القوى الباغية التي انخرطت في المشروع الأمريكي الصهيوني موضحاً أن سورية تشكل سداً منيعاً بمواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني ومنعه من تحقيق مخططاته.