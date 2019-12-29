دورتموند يقلب الطاولة على اليوفي واليونايتد

تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مع النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في صفقة من العيار الثقيل.

وأصدر النادي الألماني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، يعلن خلاله الظفر بتوقيع صاحب الـ19 عامًا حتى 30 يونيو 2024.

وأوضح دورتموند في بيانه أن هالاند سينضم إلى كتيبة دورتموند يوم 3 يناير / كانون ثان المقبل، على أن يسافر مع زملائه الجدد إلى ماربيلا بإسبانيا في اليوم التالي، لبدء معسكر إعدادي للنصف الثاني من الموسم.

ويعتبر هالاند أبرز اكتشافات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 8 أهداف في البطولة التي ودعها فريقه من دور المجموعات.

ونجح أسود الفيستيفال في التفوق على عدد من عمالقة القارة العجوز بخطف صفقة هالاند، الذي كان على لائحة طلبات أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وفور توقيعه على عقود انتقاله لأسود الفيستيفال، قال هالاند: “لقد عقدت محادثات مكثفة مع إدارة النادي، خصوصًا مع هانز يواكيم فاتسكه –الرئيس التنفيذي- ومايكل زورك –المدير الرياضي- وكذلك المدرب لوسيان فافر”.

وأضاف: “كان لدي شعور منذ البداية بأنني أريد الانتقال لهذا النادي ولعب كرة قدم مذهلة ضمن أجواء جنونية داخل ملعب يسع لـ80 ألف مشجعًا”.