السيدة أسماء الأسد تشارك طلاب الفريق الوطني لـ”الأولمبياد العلمي السوري” الجدد الجلسات التدريبية

شاركت السيدة أسماء الأسد اليوم طلاب الفريق الوطني لـ الأولمبياد العلمي السوري الجدد الجلسات التدريبية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع بفندق إيبلا بدمشق، بعد الاختبارات التي أجريت تحت عنوان “التميز مسؤولية.. أنت قدها”.

وركزت المرحلة الأولى من عمل هيئة التميز والإبداع على القدرات الفردية للطلاب ودعمها وتعزيزها، وبنفس الوقت على دعم المجتمع لفكرة ومفهوم التميز خاصة في ظل الحرب.

المرحلة الجديدة الآن، ستستمر بما سبق، لكن الأهم أنها ستركز على البيئة الصحية الحاضنة للتميز والإبداع.. هذه البيئة الجاذبة.. المطورة.. والمحفزة.. البيئة التي تجعل التميز والإبداع حالة مستمرة، عامة، وليست حالة نادرة أو خاصة أو طفرة ما.”

وشملت جلسات التدريب: علم الاحياء، الرياضيات، المعلوماتية، الكيمياء، الفيزياء.

وحققت فرق الأولمبياد العلمي السوري 39 إنجازاً في المنافسات الدولية لعام 2019 توزعت بين ميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير, وتم زيادة عدد المتأهلين إلى عضوية الفريق الوطني لهذا العام ليصبح 15 طالبا بدلا من 10 في كل اختصاص من الطلاب الأوائل في هذه التصفيات.

يذكر أن اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2019-2020 انطلقت بتاريخ 27 /12 /2019 بمشاركة 411 طالباً وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات.

وانطلقت منافسات الأولمبياد العلمي السوري على مستوى المدارس في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي بمشاركة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات وتواصلت بعدها على مستوى المناطق ثم على مستوى المحافظات وصولاً إلى المرحلة النهائية الحالية.