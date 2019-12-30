الغزال إلى أولمبياد طوكيو 2020

تأهل لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حلوله في المركز السادس حسب التصنيف العالمي.

وحصل غزال على 1312 نقطة في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم ليصبح في المركز السادس في مسابقة الوثب العالي ويتأهل مع 32 لاعبا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الفارس أحمد حمشو تأهل الى أولمبياد طوكيو ليصبح وغزال ممثلينا في الأولمبياد بانتظار تأهل لاعبين آخرين في الألعاب الأخرى.

وحقق غزال هذا العام ذهبية بطولة آسيا والمركز الثاني لملتقى روما للدوري الماسي والمركز الأول لملتقى براتيسلافا الدولي في سلوفاكيا والمركز الأول لملتقى لندن وفضية بطولة العالم العسكرية في الصين.