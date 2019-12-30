اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم

اعتصم عدد من اللبنانيين، في بعض المناطق اللبنانية، مطالبين بالإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نفذ عشرات المحتجين اعتصاما أمام مصرف لبنان في طرابلس، ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف.

كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا، في البحصاص بطرابلس، مرددين هتافات ضد الفساد في قطاع الكهرباء.

وفي البقاع، اعتصم عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان، بمدينة زحلة، تنديدا بالسياسة المالية التي يتبعها المصرف.