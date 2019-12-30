بيونغ يانغ تدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لإحداث التنمية الاقتصادية

دعت كوريا الديمقراطية لاتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقال الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون خلال الدورة العامة لحزب العمل إن “الوقت حان لإحداث تحول حاسم للتنمية الاقتصادية في بلادنا”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الديمقراطية.

حيث طرح كيم بالتفصيل اتجاه النضال لتحقيق نقلة حاسمة لتنمية اقتصاد البلاد ومستويات معيشة الشعب في كوريا الديمقراطية مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات ايجابية وفعالة لتحقيق ضمان كامل لسيادة وأمن البلاد بما يتطلبه الوضع الراهن.