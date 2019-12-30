“ترافيل ماغ”: تدمر تستحق بجدارة لقب جوهرة الصحراء

اصدر موقع “ترافيل ماغ” السياحي التشيكي تقريرا حول مدينة تدمر مشيراً إلى أنها تستحق بجدارة لقب “جوهرة الصحراء” لما لديها من آثار فريدة.

وتحدث الموقع في تقريره بالتفصيل عن أهم معالم المدينة ولا سيما معابدها ومسرحها ومدافنها والشارع الطويل وشارع الأعمدة ومعسكر ديوكلتيان ووادي القبور وقلعة فخر الدين.

وقال الموقع.. إن تدمر تشكل “حلم كل عاشق للتاريخ ولكل رحالة” لافتاً إلى أنه بالرغم من تضرر بعض آثارها جراء الإرهاب إلا أنه سيكون بالإمكان إعادة ترميمها من جديد ليعود اليها ألقها.

وأشار الموقع إلى أن تدمر مسجلة في لائحة منظمة اليونيسكو للتراث الإنساني والثقافي المحمي دولياً مبيناً أنها تمتلك تاريخاً غنياً جداً حيث كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية ومملكة مستقلة فضلا عن أنها على طريق الحرير.