تركيب 36 ألف بوابة انترنت و18 ألف خط هاتف بحماة

بلغ عدد بوابات الانترنت المركبة منذ بداية العام وحتى الآن 36 ألفاً و831 بوابة (إيه دي إس إل)،فيما بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت 18ألفاً و491خط هاتف جديد.

وذكر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة المهندس منيب الأصفر في تصريح لــــ”البعث ميديا” أن بوابات الانترنت المركبة من الحزمة العريضة للانترنت شملت مراكز مدن حماة ومصياف ومحردة وسلمية والسقيلبية ومناطق ريف المحافظة لافتا إلى أن عدد المشتركين ببوابات الانترنيت وصل إلى 169306 مشتركين بينما عدد مشتركي الخطوط الهاتفية 309827 مشتركاً.

وبين الأصفر أن الفرع وضع في خطته للعام المقبل تركيب 30 ألف بوابة انترنيت إضافة إلى 19 ألف خط هاتفي جديد مع العمل على تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية في كل من مناطق الصفصافية ووادي العيون وجب رملة وأصيلة” قرية حنجور” فضلا عن العمل على إعادة الخدمة الهاتفية للمناطق التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب في ريف المحافظة خلال العام القادم وتشمل طيبة الإمام وصوران وعقرب ومعردس وجنان والتريمسة والحمرا وحيالين. مشيراً إلى أننا حالياً بصدد التحضير لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع“FTTH”لإيصال الانترنيت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية بواسطة الكابل الضوئي في مدينة حماة وبقيمة تبلغ 45 مليون ليرة والتي ستشمل أحياء القصور والبعث والحاضر وشارع العلمين وضاحية أبي الفداء وأقسام متبقية من أحياء البرناوي والشريعة والصابونية بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 25 مليون ليرة سورية.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد