جيرو على ردار اليوفي في الميركاتو الشتوي

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن وجود اهتمام من يوفنتوس للظفر بخدمات المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، دخل جيرو قائمة اهتمامات السيدة العجوز، بعدما فشل النادي الإيطالي في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، والذي انضم لصفوف بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

وارتبط جيرو بالانضمام إلى الدوري الإيطالي خلال الأسابيع الماضية، حيث أبدى إنتر ميلان اهتمامه بضمه في ميركاتو الشتاء، لكن تقارير صحفية مؤخرًا، أفادت بأن النيراتزوري تراجع عن هذه الصفقة.

ويسعى جيرو للرحيل عن صفوف البلوز، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي منذ تولي فرانك لامبارد القيادة الفنية.

وأفاد التقرير، بأن تشيلسي سيسمح برحيل جيرو عن صفوفه في كانون الثاني المقبل، وسيطلب 5 ملايين يورو فقط لبيعه.