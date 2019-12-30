سورية تدين العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية

أدانت سورية العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية معربة عن تضامنها التام مع العراق شعباً ومؤسسات ومجددة مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونه الداخلية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: شنت الطائرات الحربية الأمريكية اعتداء دموياً على فصائل الحشد الشعبي العراقية التي تدافع عن سيادة العراق واستقلاله في إطار قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية وأسفر هذا الاعتداء الغاشم والجبان عن استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين العراقيين.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تدين هذا العدوان الأمريكي وأي عدوان على سيادة واستقلال وحرية العراق والعراقيين وتعبر عن تضامنها التام مع العراق شعباً ومؤسسات وتعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق التي تعد في صميم عمل ومهام الدولة العراقية.

وختم المصدر تصريحه بالقول: تعبر الجمهورية العربية السورية عن تضامنها مع العراق والعراقيين لتجاوز الظروف التي يمرون بها بما يخدم وحدة أرض وشعب العراق وتتوجه إلى أهالي الشهداء والجرحى بخالص العزاء متمنية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.