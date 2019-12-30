طهران تشدد على ضرورة احترام استقلال العراق وسيادته

أدانت طهران بشدة العدوان الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق مؤكدة أنه مثال واضح على الإرهاب.

وفي تصريح نقلته وكالة “ارنا” قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن “على الولايات المتحدة أن تحترم استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأن تتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية”.

وبحسب موسوي فإن “هذا العدوان أثبت مرة أخرى زيف مزاعم الولايات المتحدة بمحاربة تنظيم داعش التكفيري الإرهابي” مؤكدا أن أمريكا كشفت بهذا العدوان عن دعمها القوي للإرهاب متجاهلة استقلال وسيادة الدول.

وبيّن موسوي أنه يجب على أمريكا أن تتحمل مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني مبينا في ذات الوقت أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو سبب انعدام الأمن والاستقرار فيها