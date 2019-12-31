الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

واستمع سيادته خلال اللقاء من خاجي لعرض حول أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران وروسيا وتركيا وآخر مستجدات اجتماع أستانة، والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع وعلى رأسها موضوع لجنة مناقشة الدستور والتطورات في منطقة الجزيرة السورية، حيث أشار الرئيس الأسد إلى محاولات الطرف الآخر والدول الداعمة له، وضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة، تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها.

الوفد الإيراني هنأ الرئيس الأسد والشعب السوري بالانتصارات التي تحققها العملية العسكرية في #إدلب حاليا، حيث أوضح سيادته أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة، مشددا على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة، وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر.