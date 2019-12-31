السويداء.. فعاليات تجارية تنضم لمبادرة (زكاتك خفض أسعارك)

انضمت عشرات الفعاليات التجارية والاقتصادية في السويداء إلى مبادرة وزارة الأوقاف “الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك”، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

“البعث ميديا” رصدت، خلال جولة في الأسواق، جزءا من هذه الحملة، حيث أشار طارق صاحب إحدى المحلات التجارية إلى المساهمة في المبادرة وتخفيض أسعار المواد الغذائية، لا سيما السكر والرز والبرغل والزيوت، مبينا أنه يبيع عددا من المنتجات الأساسية بسعر التكلفة.

شفيق غرز الدين، المدير العام لإحدى شركات الأغذية، أوضح أن مساهمة الشركة في هذه المبادرة نابعة من القناعة بالمسؤولية المشتركة للجميع في التصدي لحملة الضغوط الاقتصادية على سورية، ولفت إلى أنه تم تخفيض الأسعار إلى سعر التكلفة، وهذا الأمر زاد من إقبال المواطنين على الشراء.

بدوره ذكر باسل، أحد المواطنين، أن المبادرة خطوة ايجابية لمساعدة ذوي الدخل المحدود لكنها ليست حلا لارتفاع الأسعار المتتالي ولا بد من إجراءات وقرارات نوعية تضع حدا لذلك.

فيما أشارت سميرة إلى أن تخفيض الأسعار لم يكن على حساب جودة المنتج، مضيفة أن انضمام المزيد من الفعاليات التجارية وغيرها لهذه المبادرة من شأنه أن يساهم في تخفيض الأسعار بما ينعكس إيجابا على المواطن.

من جهته، أكد الشيخ نجد العلي، مدير أوقاف السويداء، أن المبادرة تعتمد بشكل أساسي على مبادئ الأخوة والمحبة والأخلاق لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل الظروف الصعبة والارتفاع في أسعار البضائع والسلع المختلفة، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت إقبالا واسعا من الفعاليات التجارية والاقتصادية التي خفضت هامش ربحها بنسب كبيرة وصلت إلى حد البيع بسعر التكلفة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك