الوثبة والجلاء يفوزان على الوحدة والاتحاد

فاز فريق الوثبة اليوم على ضيفه الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة.
وكان الوحدة فاز على الوثبة ذهاباً في صالة الفيحاء بدمشق بنتيجة 61-54 نقطة.
وفي الدور نفسه فاز الجلاء على جاره الاتحاد في حلب بنتيجة 82-80 نقطة علماً أن الاتحاد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 112-109 نقاط.
ونظام التأهل للمباراة النهائية ينص على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.
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