«بسمة وطن» بمعرض فني في خان رستم باشا الأثري

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.. نظمت مديرية سياحة حماه بالتعاون مع فريق “بسمة وطن” معرض فني في خان رستم باشا الأثري بحماه ضم نحو 100 لوحة فنية متنوعة تعكس الحالة الوطنية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع السوري.