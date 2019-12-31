بمناسبة حلول العام الجديد شي جين بينغ: الصين مستمرة بثبات في مشروعها الحزام والطريق

جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ مضي الصين بثبات في مشروعها الحزام والطريق لتحقيق أكبر تكاتف مع شعوب العالم، والعمل بلا كلل لخلق مستقبل أفضل للبشرية”، والمضي بثبات في مسار التنمية وحماية السلام العالمي، مؤكداً استعداد الصين الدائم لمواجهة التحديات والأخطار التي تحاول قوى الكبرى وضعها بطريقها قائلاً: ” أن هناك أوقاتاً سلمية وأخرى حافلة بالأحداث في التاريخ، قال إننا “لا نخاف من الرياح والأمطار، أو أي نوع من الصعوبات”.

وخلال إلقائه خطاباً بمناسبة العام الجديد أوضح شي جين بينغ: أن الوضع في هونغ كونغ كان محل قلق الجميع خلال الأشهر القليلة الماضية، أملاً في بالعمل بكل إخلاص لهونغ كونغ وأبنائها، فهونغ كونغ المزدهرة والمستقرة تمثل طموح أبنائها وأبناء الصين جميعاً.

واستعرض شي جيي بينغ انجازات العام مبيناً أن الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الصين مع العرض العسكري الذي أقيم بالمناسبة كان الأبرز، مشدداً على أن الجيش الشعبي الصيني سيكون على الدوام السور لحديدي المدافع عن الصين وشعبها وتقدمها. متعهداً بتحقيق الهدف المئوي الأول للبلاد ببناء مجتمع رغيد الحياةk والقضاء على الفقر بجميع المحافظات الفقيرة.

شينخوا – CGTN – البعث ميديا