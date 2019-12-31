توديبو ينضم للميلان قادماً من برشلونة

كشفت لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع نظيره الإسباني برشلونة للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو على سبيل الإعارة.

وذكرت الصحيفة اليوم أن توديبو 20 عاماً سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو أي مايعادل 4ر22 مليون دولار.

وانضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني الماضي قادماً من تولوز الفرنسي إلا أنه خاض فقط 5 مباريات مع بطل إسبانيا.

ويبتعد الروسونيري بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط وقد أعلن أول من أمس عودة النجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة 6 أشهر.

وتسعى إدارة نادي ميلان لوقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الكالتشيو منذ 21 عاماً عندما سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه أتالانتا.