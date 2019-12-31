ريف الرقة المحرر يستقبل مصابين من حلب

أصيب صباح اليوم 5 مواطنين من ريف حلب بسبب لغم أرضي، وذلك أثناء تنقلهم بشاحنة في قرية “المتياها” لزراعة الشعير البعل هناك.

وأكد د.جمال العيسى، مدير صحة الرقة، في تصريح خاص، بأن الطاقم الطبي التابع لمديرية الصحة قدم الإسعافات والعلاج للمصابين الذين تراوحت إصابتهم بين الخطيرة والعادية، ولم تحدث وفيات بين المصابين.

ولفت العيسى إلى أن المديرية تمكنت من إسعاف المصابين التابعين لمحافظة حلب، من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة في ريف الرقة الغربي المحرر في مدينة دبسي عفنان، وهو المقر الحالي لمديرية صحة الرقة.

إن ما تم تقديمه للمصابين بمخلفات الإرهاب الأسود، يعد علامة فارقة، بعد تمكن القطاع الصحي بريف الرقة المحرر الذي يعد حديثا جدا بإمكانياته الطبية والفنية من مساعدة وإسعاف المصابين والمرضى والمتضررين من المحافظات الأخرى المجاورة.

البعث ميديا- الرقة- حمود العجاج