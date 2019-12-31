شروط التقدم إلى مفاضلة «الماجستير»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا “الماجستير” لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي اختصاص العمارة للعام الدراسي 2019-2020 على أن يبدأ تقديم الطلبات في 6/1/2020 وحتى 15/1/2020.

وبينت الوزارة في إعلان لها أن هذه المفاضلة موجهة للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية “عام وموازي” والخاصة السورية وغير السورية والجامعة الافتراضية “موازي” على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب.

واشترطت الوزارة أن يكون الطالب متقدماً إلى الامتحان الوطني الكتابي الموحد وحاصلاً على علامة لا تقل عن 60 بالمئة دون مساعدة في إحدى الدورات التي أجريت خلال أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 حيث سيتم اعتماد معدل الدورة الأعلى إذا كان الطالب تقدم إلى أكثر من دورة، مؤكدة ضرورة حصوله على وثيقة اجتياز اللغة الأجنبية من المعاهد العليا للغات في الجامعات الحكومية على ألا يمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الحصول عليها.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الإجازة المطلوبة بمرتبة جيد على الأقل بالنسبة لخريجي الجامعات الحكومية أما بالنسبة لخريجي الجامعات الخاصة وغير السورية المعتمدة والجامعة الافتراضية فيجب ألا يقل المعدل عن 70 بالمئة ويستفيد الطالب مرة واحدة من القيد في درجة الماجستير ولا يجوز للطالب المقبول في درجة الماجستير في أي من الجامعات الحكومية سابقاً التقدم مرة أخرى إلى مفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أو لم يسجل، كما لا يسمح للطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة بموجب هذا الإعلان والذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدم إلى مفاضلات القبول في الماجستير في الأعوام القادمة.

وخصصت الوزارة نسبة 2 بالمئة من المقاعد في كل كلية لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وأبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية وتثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن القيادة العامة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.