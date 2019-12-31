طرطوس تحتفي بعيد الشجرة الـ 68 في موقع ضهر حربا بمجدلون البستان

بمناسبة العيد الثامن والستين للشجرة بدأت محافظة طرطوس بحملة وطنية للتشجيربمشاركة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري وريما القادري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وفعاليات رسمية وشعبية وحزبية وأهلية في موقع ضهر حربا بقرية مجدلون البستان القريبة من طرطوس والبداية كانت بتشجير 300 غرسة صنوبر ثمري للحفاظ على الغطاء الأخضر وإضفاء المظهر الجمالي.

وتتولى مديرية زراعة طرطوس تقديم الغراس المجانية وتهيئة الموقع للتشجير ويقول محافظ طرطوس :

إن زراعة الأشجار تأكيد على ثقافة الزرع والبناء التي يتمتع بها السوريون , وإننا إذ نزرع اليوم فإننا نزرع للأجيال القادمة التي ستبني سورية المتجددة.

ولأهمية الشجرة وضعت خطة حراجية لإعادة الهيكل البيئي للغابات التي تعرضت للضرر من خلال زراعة الأشجار وزيادة المساحات المشجرة وزرعها بأنواع تتناسب وطبيعة المنطقة.

شارك بالحملة الرفيق رئيس مكتب الفلاحين بفرع طرطوس للحزب والسيدة رئيس مجلس المحافظة وعضوي المكتب التنفيذي في المحافظة ومدراء التربية والزراعة والسياحة والشؤون الإجتماعية والعمل وفعاليات رسمية وحزبية وشعبية وأهالي المنطقة.

من جهة ثانية ناقشت هيئة مكتب الفلاحين الفرعي في اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق علي ميهوب رئيس مكتب الفلاحين بفرع طرطوس للحزب الواقع الزراعي في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني بهدف وضع رؤى وتصورات ترتقي بالواقع الزراعي وأوضاع الفلاحين , وجرى التأكيد على تخفيف أعباء المزارعين وتأمين مستلزمات الانتاج بالشكل الأمثل ووضع جدول أعمال لمعالجة الصعوبات ووضع المقترحات التي تحسن واقع الزراعة , وتركزت المداخلات على تأمين مادة السماد وتسويق الحمضيات.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة ورئيس اتحاد فلاحي طرطوس.

البعث ميديا|| طرطوس – وائل علي