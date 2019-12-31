طيران الاحتلال يجدّد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

في سلسلة انتهاكاته المستمرة، جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وفي بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ومن فوق بلدة علما الشعب وصولاً حتى راشيا الوادي في البقاع الغربي والشمال اللبناني ودير العشاير ثم غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

كما قام زورق حربي إسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، بحسب البيان