كلوب يستقبل محارب الساموراي مينامينو بالاحضان

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر استقبال مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، في المقر الرئيس لتدريب “الريدز”، اللاعب المنضم حديثا، الياباني تاكومي مينامينو.

ويظهر الفيديو، استقبال كلوب للاعبه الجديد بحفاوة كبيرة، كما جلس معه على انفراد وتبادلا أطراف الحديث في جو ودي قبل بدء التدريب.

كما قام إداريو ليفربول باصطحاب مينامينو بجولة في أرجاء المركز التدريبي للنادي للتعرف على أقسامه، صادف خلالها اللاعب الياباني العديد من نجوم الفريق الذين استقبلوه بحرارة.