“كنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين”.. .نشر للفرح والسلام بين أبناء السويداء

من منطلق مساعدة الإنسان وبناءه بمختلف الأديان والطوائف، أقام دير يسوع الملك لرهبان الآباء الكبوشيين احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

حيث جمعت الأطفال من مختلف الأديان أحيت هذه الاحتفالية كورال جذور الذي أدى تراتيل للميلاد.

الأب فادي إلياس زيادة، رئيس الدير، بين، في لقاء مع “البعث ميديا”، أن الاحتفالية تهدف إلى نشر الفرح لجميع أطفال السويداء، وتأكيد العيش والتنوع المشترك بين كل البشر، متمنياً أ، يحمل العام الجديد بين طياته أيام مليئة بالسلام والمحبة

ولفت الأب زيادة إلى أن الكنيسة موجودة لخدمة كافة أهالي السويداء، والدير يحاول بما يستطيع تقديم خدماته للجميع، سواء من خلال قسائم شرائية أو أجار بيوت أو مساعدات طبية، أو تقديم معونات من لباس وغيره، طوال العام، فلا تقتصر هذه الخدمات فقط على الأعياد.

كما أضاف بأنه سيتم توزيع حصص غذائية، بالتعاون مع إحدى المراكز في ليلة رأس السنة.

البعث ميديا || السويداء – ريم الفارس