“مغلقة بأمر الشعب”.. متظاهرون يحاصرون السفارة الأمريكية في بغداد

تنديدا بالعدوان الأميركي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، تجمع متظاهرون عراقيون أمام سفارة واشنطن في بغداد، ودعوا إلى إغلاق السفارة وطرد السفير الأميركي من العراق.

آلاف المتظاهرين، من مشيعي شهداء الحشد الشعبي، اقتحموا بوابة المنطقة الخضراء وحاصروا السفارة الأميركية، وأحرقوا إحدى بواباتها، وكتبوا على جدرانها “مغلقة بأمر الشعب” ثم شرعوا ببناء خيم اعتصام أمام المبنى.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالغطرسة الأميركية والعدوانية الصهيونية، مطالبين بطرد السفير الأميركي وكادر السفارة من العراق.

جبار المعموري، رئيس اتحاد علماء المسلمين العراقي، ذكر أن المشيعين المحتجين يريدون إيصال رسالة إلى العالم تفضح الممارسات العدوانية لواشنطن، واستهتارها بسيادة العراق، ودماء أبنائه الذين هزموا عصابات “داعش” الإرهابية.

وذكر النائب في البرلمان العراقي، سلام الشمري، من جهته، أنه آن الأوان ليقرر العراقيون مصيرهم من دون تدخلات أجنبية، مضيفا بأن أهم خطوة مطلوب إنجازها، خلال الأسابيع المقبلة، هي تصويت مجلس النواب العراقي على إلغاء الاتفاقية الأمنية المشؤومة مع الولايات المتحدة الأميركية.