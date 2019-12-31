هاتفيا.. بوتين وزيلينسكي يؤكدان على تطوير العلاقات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما في العام الجديد.

وقال الكرملين في بيان أورده موقع روسيا اليوم إن بوتين وزيلينسكي عبرا خلال الاتصال عن أملهما في الوقف الشامل لإطلاق النار في إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

كما رحب الجانبان بتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في دونباس الذي جرى أمس الأول وكذلك بإبرام عقد عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.