إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال طوباس وجنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

بالمقابل، داهمت قوات الاحتلال بلدات في القدس المحتلة والخليل ورام الله ونابلس وجنين وفتشت منازل الفلسطينيين، واعتقلت 13 منهم.

كذلك اقتلعت قوات الاحتلال أشجار الزيتون المعمرة في قرية الجبعة، جنوب بيت لحم.

حيث أفاد رئيس المجلس القروي للجبعة، ذياب مشاعلة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، مع عدد من جرافاتها، منطقة خلة فروانة في القرية، وشرعت باقتلاع أشجار زيتون في أراضيها.