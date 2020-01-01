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ارتقاء ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي
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عاجل1
01/01/2020
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