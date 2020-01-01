الخامنئي: الهجوم على مواقع الحشد محاولة أمريكية للثأر لـ”داعش”

أدان قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق.

وذكر في كلمة له، نقلتها وكالة مهر الإيرانية، أن استهداف الأمريكيين لقوات الحشد الشعبي في العراق هو محاولة للثأر لتنظيم “داعش” الإرهابي الذي تلقى هزائم منكرة على يد قوات هذا الحشد.

وأشار إلى أن الحشد الشعبي، إلى جانب القوات العراقية، طهر الأراضي العراقية من إرهابيي “داعش” الذين هم صنيعة الأمريكيين، ولذلك هم يثأرون لهزيمة صنيعتهم.