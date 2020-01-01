العراق.. حالات اختناق بإطلاق قنابل غاز من داخل السفارة الأميركية

أصيب عدد من العراقيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات أميركية قنابل الغاز خلال تجدد الاعتصامات لليوم الثاني أمام السفارة الأميركية في بغداد.

مصدر أمني صرح بأن قوات أميركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع من داخل السفارة، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، نقل بعضهم إلى المستشفيات.

ولفت المصدر إلى أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات والأعلام الأميركية للتعبير عن غضبهم.

وكان العشرات من المتظاهرين العراقيين تجمعوا، لليوم الثاني، قبالة السفارة الأمريكية، مجددين دعواتهم إلى إغلاقها وطرد السفير الأميركي من العراق.