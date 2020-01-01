للمشاركة في نهائيات آسيا.. منتخبنا الأولمبي يتوجه إلى تايلاند

انطلقت بعثة منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 سنة، التي ستنطلق منافساتها يوم الأربعاء المقبل.

منتخبنا سيشارك في النهائيات ضمن المجموعة الثانية، حيث سيواجه منتخب قطر في المباراة الأولى الخميس المقبل، على أن يلتقي نظيره الياباني والسعودي في الـ 12 و الـ 15 من الشهر الجاري على التوالي.

وكان المدير الفني للمنتخب، أيمن الحكيم، أعلن التشكيلة النهائية للمنتخب والتي شهدت استبعاد اللاعب صبحي شوفان بسبب الإصابة، وضمت وليام غنام ومحمد يزن عرابي ونبيل كورو ومصطفى سفراني ويوسف الحموي ويوسف محمد ومحمد فارس أرناؤوط وكامل حميشه وخالد كردغلي وعبد القادر عدي وعبد الرحمن بركات ومحمد كامل كواية وأنس العاجي وميلاد حمد ومحمد البري ومحمد زيد غرير وخليل إبراهيم ومحمد ريحانية ومحمد الحلاق وعبد الهادي شلحة وزكريا حنان وعلاء الدين دالي إضافة إلى سيمون أمين الذي سيلتحق ببعثة منتخبنا في وقت لاحق.