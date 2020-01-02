الاتحاد الطرف الأول في نهائي بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال

تأهل فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال بفوزه على الجلاء بنتيجة 81-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم بحلب في الجولة الفاصلة للدور نصف النهائي للبطولة.
وكان الاتحاد فاز على الجلاء في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 112-109 نقاط فيما فاز الجلاء على الاتحاد بلقاء الإياب بنتيجة 82-80 نقطة.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم في المباراة الثانية للجولة الفاصلة فريقا الوحدة والوثبة في صالة الفيحاء بدمشق حيث كان الوثبة فاز على الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في إياب نصف النهائي علما أن الوحدة فاز على الوثبة ذهاباً بنتيجة 61-54 نقطة.
وينص نظام التأهل للمباراة النهائية على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.
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