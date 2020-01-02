الجيش يحبط هجوم مجموعات إرهابية باتجاه بلدتي التح وجرجناز في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان هجوما للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز واستهدفت بالأسلحة المناسبة تحركات فلولهم على محور أبو الضهور-سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأحبطت وحدات الجيش هجوم مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية في محيط بلدتي جرجناز والتح اللتين طهرهما الجيش من الإرهابيين الأسبوع الماضي.

ودارت اشتباكات عنيفة دارت على خطوط الاشتباك انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين وتدمير عربتين مفخختين على محور التح وواحدة كانت تحاول التقدم باتجاه النقاط العسكرية على محور جرجناز إضافة إلى عشرات الآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع متنوعة استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها.

ونفذت وحدات الجيش ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين من اتجاه معرة النعمان وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وفي سياق متصل رصدت وحدات الجيش مجموعات إرهابية كانت تتسلل انطلاقا من قريتي أبو دفنة وحلبان على محور أبو الضهور- سراقب وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.