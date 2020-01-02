السويداء.. استصلاح 2500 دونماً من الأراضي للزراعة

أنهى فرع مشاريع استصلاح الأرضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء استصلاح وتجهيز 2525 دونما من الأراضي بغية استثمارها بالزراعة وشق طرق بطول 10 كيلو مترات لتخديم المزارعين بالوصول إليه.

وأشار مدير الفرع المهندس حسام جمول في إلى أن الأراضي المجهزة شملت مواقع في حبران والرافقة وسهوة الخضر وامتان وضهر الجبل وبإمكان أصحابها زراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية بما يسهم بزيادة المساحات المستثمرة والإنتاج الزراعي.

ولفت جمول إلى أن تنفيذ خطط العمل يسير بشكل جيد قياسا بالصعوبات وأهمها كثرة أعطال الآليات نتيجة قدمها وصعوبة تأمين القطع التبديلية لها ووجود نقص بالكادر العامل وكبر سن العاملين الحاليين وتعرضهم للأمراض المهنية.