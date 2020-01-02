بانتظار نتائج تحليل المياه.. 79 حالة تسمم في أشرفية الوادي و جديدة الشيباني

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار حول حالات تسمم في منطقة أشرفية الوادي – جديدة الشيباني التابعتين لمنطقة وادي بردى في ريف دمشق.

البعث ميديا اتصل بالدكتور ياسين نعنوس، مدير صحة ريف دمشق، حيث بين أن عدد الحالات هو ٧٩ حالة موثقة، تراوحت بين الإسهال والإقياء في أشرفية الوادي وجديدة الشيباني.

وأضاف نعنوس أن مديرية الموارد المائية ومديرية الصحة سحبت عينات من مياه أحد الآبار التي يشتبه بأنها ملوثة، وستصدر نتائج فحص عينات مديرية الموارد المائية غداً الخميس، ونتائج تحاليل مديرية الصحة بعد غد الجمعة.

وحول حالة المصابين بين نعنوس أنه تم تقديم العلاج المناسب للمصابين وتجري عملية متابعة تطورات الحالات ان حصلت، عبر فريق صحي مكلف من قبل مديرية الصحة في ريف دمشق.

البعث ميديا || ريف دمشق – بلال ديب