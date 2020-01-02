ترامب رئيس الغولف أم الولايات المتحدة؟

كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمضى 20 بالمئة من ولايته الرئاسية في ملاعب الغولف موضحة انه يمضي يوماً من كل خمسة أيام في أندية الغولف التابعة له.

وبحسب إحصاءات الشبكة أمضى ترامب في ملاعب الغولف 252 يوماً على الأقل منذ توليه مقاليد الحكم من 333 يوماً أمضاها في الممتلكات التابعة له.

ومنذ الأول من كانون الثاني 2019 خصص ترامب 86 يوماً للعب الغولف في الأندية التابعة له في ولايات فيرجينيا ونيوجيرسي وميامي إضافة إلى ناديه في إيرلندا.

ولفتت الشبكة إلى أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي يهوى هذه الرياضة إلا أنه الرئيس الوحيد الذي وجه انتقادات علنية شديدة اللهجة لسلفه باراك أوباما على تكريسه الكثير من وقته للغولف حيث قال خلال حملته الانتخابية عام 2016 إن أوباما يلعب الغولف أكثر من معظم الرياضيين المحترفين.

وكانت شبكة سي بي اس قالت في وقت سابق إن أوباما لعب خلال فترة ولايته التي استمرت ثمانية أعوام 333 جولة من الغولف فيما يبدو أن ترامب قد يحطم هذا الرقم قبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.