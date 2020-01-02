درجات الحرارة أدنى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة على المناطق الغربية والشمالية وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية وجنوبية غربية معتدلة في بقية المناطق مع هبات نشطة على المناطق الغربية والبحر متوسط يتحول إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 10-2

المنطقة الجنوبية 13-4

المرتفعات الجبلية 5- ناقص 2

المنطقة الوسطى 12-4

المنطقة الساحلية 14-9

المنطقة الشمالية 11-3

منطقة الجزيرة 11-5

المنطقة الشرقية 16-6

منطقة البادية 14-4