لبنان.. قطع للطرقات ودعوات لإضراب عام غداً

مازالت الاحتجاجات متواصلة في الشارع اللبناني للمطالبة بتشكيل الحكومة اللبنانية وتحسين الوضع المعيشي.

حيث قام محتجون اليوم بقطع طرقات المرج وتعلبايا سعدنايل ومستديرة زحلة في البقاع وأوتوستراد زحلة بالحجارة والإطارات والسواتر الترابية وسط دعوات لإضراب عام غدا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

كما تم قطع طريق كورنيش المزرعة في بيروت كما تم قطع الطريق الدولية بالإطارات المشتعلة في محلة دوار الجبلي عند مدخل بعلبك الجنوبي.