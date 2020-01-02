ليبيا.. إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب طرابلس

أعلن الجيش الليبي عن إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب العاصمة طرابلس.

وبحسب الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية فإن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية بمحور عين زارة” بينما أكد اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية أنه تم إسقاطها.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في أيلول الماضي إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة فوق قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء الليبية.

ويمضي نظام رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.