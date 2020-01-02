من داخل الأسر.. المناضل صدقي المقت يؤكد على مواصلة المقاومة

في رسالة بعثها من داخل معتقل النقب جنوب فلسطين المحتلة لأسرته في الجولان السوري المحتل، أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المناضل صدقي سليمان المقت، على مواصلة طريق المقاومة والنضال في مواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي حتى عودة الجولان المحتل إلى وطنه سورية.

المقت شدد في رسالته، التي تلقى مكتب سانا بالقنيطرة نسخة منها، على أن الجولان المحتل سيتحرر قريبا وسيعود إلى وطنه سورية بهمة أبطال الجيش العربي السوري الذين يواصلون انتصاراتهم على من تبقى من الإرهابيين المدعومين من العدو الإسرائيلي وأنظمة إقليمية وعربية وغربية.

وجدد الأسير المقت رفضه الخروج من معتقله بشروط الاحتلال ورفضه جميع الممارسات والضغوطات من قبل سلطات كيان العدو الإسرائيلي للنيل من عزيمته وكسر إرادته.