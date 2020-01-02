نتائج تحاليل مؤسسة مياه دمشق وريفها وحقيقة أسباب حالات التسمم في قرى وادي بردى (فيديو)

تلفزيون BTV وشبكة البعث ميديا ينشران نتائج تحاليل مؤسسة مياه دمشق وريفها (الفيزيوكيميائية – الجرثومية) التي تبين حقيقة سبب حالات التسمم الحاصلة للمواطنين في أشرفية وجديدة الوادي في ريف دمشق.. وتصريح مفصل بالفيديو لمدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها حول الحادثة وحالات التسمم وبئر المياه الملوث على قناة BTV

#حقيقة أسباب #التسمم الناتج عن #تلوث_المياه في قرى #وادي_بردى بريف دمشق #حقيقة أسباب #التسمم الناتج عن #تلوث_المياه في قرى #وادي_بردى بريف دمشقتصريح المهندس مازن شبلي مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفهاالبئر الملوث وعائديته إلى أحد الأفران!نتائج التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية!تفاصيل التضية عبر الفيديوتقرير: فراس باشاإشراف: بلال ديبانتاج تلفزيون #BTV – شبكة البعث ميديا Posted by Btv on Thursday, January 2, 2020