نيمار يلجأ للـ “الفيفا” من أجل العودة إلى برشلونة

بدأ النجم البرازيلي نيمارالتحضير للإجراءات القانونية من أجل دفع تعويض لباريس سان جيرمان، وفقا لقوانين “الفيفا” والرحيل إلى برشلونة في الصيف المقبل، وفق صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاثة أعوام في ناديه ولم يجدد عقده يمكنه الرحيل مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي نفسه.

وحاول برشلونة الصيف الماضي إعادة نيمار إلى صفوفه من النادي الباريسي، ولكن الناديين فشلا في التوصل إلى اتفاق رغم المفاوضات حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.