“هولندا” تزول من الوجود نهائياً!

لم يعد اسم الدولة الأوروبية “هولندا” موجودا نهائياً، حسبما ذكرت إذاعة NOS المحلية أمس، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2020.

وقالت المحطة الإذاعية “الآن يجب على السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة ووسائل الإعلام المطبوعة استخدام اسم “نيدرلاند” (الأرض الواطئة) بدلا من هولندا”، وتعتقد الحكومة أن مثل هذا الإجراء سوف يسمح للبلد بالتخلص من صورة المكان المتصل بالمخدرات والبغاء.

كما تعتبر سلطات البلاد أيضا أن هذا القرار سيعيد توزيع التدفق السياحي، نظرا لأن معظم الأجانب اليوم يزورون هولندا التاريخية، أي أمستردام وهارلم ولاهاي التي تتخذها محكمة العدل الدولية مقرا لها، ولا يمكن لهذه المدن أن تتعامل مع تدفق السياح المتزايد عليها.وسيكلف إصلاح اسم الدولة ما لا يقل عن 200 ألف يورو.