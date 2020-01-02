500 طرف صناعي لمحتاجيها بالتعاون مع الهند ودعم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

بدأ معهد التأهيل المهني للمعوقين في “دمشق” بتقديم الخدمات الإنسانية لهم بمجال تركيب الأطراف الصناعية بالتعاون مع السفارة الهندية وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من أجل علاج أكبر عدد من المستفيدين وتأهيلهم مجدداً لممارسة حياتهم الطبيعية.

موقع “البعث ميديا” تواصل مع “محمد هادي مشهدية” مدير مركز التأهيل المهني للمعوقين بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 ليتحدث عن أهمية هذه المبادرة بكونها تراعي احتياجات كل مستفيد قائلاً: «بدأنا العمل ضمن المركز بالتنسيق والإشراف من قبل الوزارة وبشكل يومي بهدف توفير كل الخدمات مجاناً لذوي الإعاقة المستفيدين من المنحة الهندية، وبتوجيه مباشر من الحكومة، كانت الانطلاقة يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم نستقبل مجموعة من المرضى المستفيدين من المنحة بجهود كل من كادر المركز الموجود والفريق الهندي، وأضف مشهدية يقدم المركز من عام 1971 حتى اليوم كل النشاطات ويوفر كل مستلزمات التي يحتاجها ذوي الإعاقة من تدريب وتأهيل مهني وتعليم، وذلك لإحداث التغييرات الإيجابية في حياتهم ومساعدتهم».

“محمود الكوا” مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحدث دور عن الوزارة وجهودها الدائمة في تأهيل المعوقين بالقول: «بتكامل وتظافر كل من عمل الوزارة وجهود القطاع الأهلي بالتعاون مع الجانب الهندي نقوم بتوفير الأطراف الصناعية للذين تضرروا خلال الحرب الإرهابية حيث باشر الفريق الهندي عمله ونقل خبراته من قبل جمعية (جابور فوت) التي لها نشاط في أكث من 34 بلد بمجال تركيب الأطراف الصناعية بالتعاون مع الجانب السوي ضمن معهد التأهيل المهني لتقديم 500 طرف صناعي لكافة الراغبين، كما ان العملية تستغرق 24 ساعة في أخذ مقاسات وتركيب الطرف المطلوب إلى الآن، في حين تستمر المبادرة لمدة 40 يوما في دمشق وريفها ثم في باقي المحافظات».

جدير بالذكر أن المبادرة بدأت منذ حوالي الإسبوع ومن المقرر الافتتاح الرسمي للمنحة يوم الإثنين القادم.

البعث ميديا || دمشق – مايا حمادة