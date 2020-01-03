أوغلو: اغتيال سليماني بداية لأحداث كبيرة في المنطقة

حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو من أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني يشكل “بداية لأحداث كبيرة في المنطقة”.

وقال كيليتشدار أوغلو: “قد يكون اغتيال سليماني بداية لأحداث كبيرة ومهمة ونتمنى ألا تجر هذه الأحداث الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية” مذكراً “بدور سليماني في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي والقضاء عليه”.

وشدد كيليتشدار أوغلو على ضرورة الابتعاد عن الأعمال الاستفزازية والتصعيدية في المنطقة مشيراً إلى أهمية ابتعاد رئيس النظام التركي عن أي دور في الصراعات الإقليمية القادمة.

وفي سياق منفصل عبّر كيليتشدار أوغلو عن قلقه من سياسات أردوغان في ليبيا وقال: “إن حل المشكلة الليبية يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة والحوار مع جميع الأطراف بما فيها مصر وسورية ولبنان وهي الدول المعنية بتطورات الوضع شرق البحر المتوسط عموماً” مشيراً إلى أن أردوغان كما يبدو يرجح التوتر والتصعيد على لغة الحوار”.