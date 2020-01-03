إيران.. مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الأمريكي

شهدت عدة مدن إيرانية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وردد المشاركون في المظاهرات التي خرجت في العاصمة طهران ومدن كرمان وتبريز وبيرجند هتافات تندد بعدوانية وغطرسة الإدارة الأمريكية وتتوعد برد قاس على هذه الجريمة النكراء مشددين على أن اغتيال الفريق سليماني سيزيدهم قوة وإصراراً على مواجهة التهديدات الأمريكية وعلى أنهم سيواصلون مسيرته نحو تحرير الشعوب المظلومة من قيود الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي توعد في وقت سابق اليوم برد قاس على جريمة اغتيال الفريق سليماني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد.