اليمن.. إسقاط طائرة تجسس للعدو السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية مساء اليوم طائرة تجسس لقوات العدوان السعودي قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في الملاحيط قبالة جيزان بسلاح مناسب.