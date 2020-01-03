بايدن: ترامب وضع إصبع ديناميت في برميل بارود

انتقد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة إقدام إدارة دونالد ترامب على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد.

وجاء في بيان نشره بايدن على صفحته بتويتر وفق ما نقل موقع شبكة “سي ان ان” :ترامب وضع إصبع ديناميت في برميل بارود ويدين للشعب الأمريكي بتوضيح استراتيجيته وخطته لإبقاء جنودنا وموظفي سفارتنا ومصالحنا وحلفائنا بأمان” مضيفا: “قد نكون الآن على شفا صراع كبير عبر الشرق الأوسط”.

بدوره قال النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك إليوت إنغل في بيان: “هذه العملية تمت دون إخطار الكونغرس أو التشاور معه ما ينطوي على مشكلات قانونية خطرة ويشكل إهانة لصلاحيات الكونغرس”.

من جهته قال السيناتور بيرني ساندرز المرشح الآخر للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إن “التصعيد الخطير لترامب يقربنا أكثر من حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط” مضيفا: “ترامب وعد بإنهاء الحروب التي لا تنتهي لكن عمله هذا يضعنا على طريق حرب أخرى”.